Gf Vip, Sonia Bruganelli fa un clamoroso regalo a Giulia Salemi

Sorpresa per Giulia Salemi a poche ore dalla finale del Grande Fratello Vip . Sonia Bruganelli, opinionista del reality show, ha deciso di fare un regalo piuttosto importante all'italo-persiana. Il video della consegna del dono, avvenuta nel camerino dell'influencer, è stato condiviso su Instagram dall'account di Chi Magazine. "Ho pensato a te per una prima importante", ha esordito la moglie di Paolo Bonolis , che si è presentata dalla Salemi con un vistoso pacco Louis Vuitton. "Io sono scioccata", ha replicato Giulia.

Finale Gf Vip, il regalo di Sonia Bruganelli per Giulia Salemi

Giulia Salemi ha dunque letto il bigliettino che accompagnava il regalo di Sonia Bruganelli: "Ho pensato che potesse essere un modo per ricordarti di me per una prima importante, non sei solo bella Giulia". Un modo per archiviare definitivamente i piccoli screzi che le due hanno avuto in questi sei mesi al Gf Vip. La Salemi, decisamente incredula, ha così ricevuto dall'opinionista del Grande Fratello Vip un elegante tubino nero firmato dalla celebre maison francese. Quanto costa il vestito che Sonia Bruganelli ha regalato a Giulia Salemi? Generalmente gli abiti Louis Vuitton oscillano tra i 400 e i 1500 euro.

Il regalo di Sonia Bruganelli, il commento di Pretelli

Il gesto di Sonia Bruganelli ha subito ottenuto decine e decine di like e commenti. Non è passato inosservato quello ironico di Pierpaolo Pretelli, fidanzato di Giulia Salemi: "Domani è il mio compleanno, Sonia". A quanto pare la Bruganelli non ricoprirà più il ruolo di opinionista al Gf Vip. Secondo i gossip a settembre potrebbe esserci al suo posto proprio la Salemi.