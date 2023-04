Finale Gf Vip 2023: dove vederla stasera in tv, chi vince, anticipazioni

Tutto pronto per la finale del Grande Fratello Vip 7. Lunedì 3 aprile giunge al termine, dopo 197 giorni, il reality show guidato da Alfonso Signorini con la collaborazione delle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli . Come ribadito da Mediaset è stata un'edizione record sia per per durata che per ascolti. La media degli spettatori ha superato 2.6 milioni a puntata (2.641.000), con uno share che aumenta notevolmente tra i più giovani: sul pubblico 15-64 anni lo share è al 21.4% e tra i 25-34enni va oltre il 30% (31.9%). Numeri importanti pure per le visioni online : più di 600 milioni di video visti su Mediaset Infinity e le altre properties Mediaset; più di 300 milioni di pagine viste, sul sito ufficiale del Gf Vip, più di 90 milioni di interazioni sui social e più di 65 milioni di ore viste sempre sul sito streaming di Mediaset.

Dove vedere la finale del Gf Vip in tv e in streaming

La finale del Grande Fratello Vip 7 andrà in onda come sempre su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa. È possibile seguirla in streaming su Mediaset Infinity. Sarà condotta da Alfonso Signorini: in studio le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti e l'esperta social Giulia Salemi. Presenti anche alcuni degli ex concorrenti di questa edizione ad eccezione degli squalificati. Non rivedremo nel parterre di ex Vipponi, ad esempio, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro, puniti dalla produzione del programma per i loro comportamenti aggressivi nella Casa più spiata d'Italia.