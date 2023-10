Grande Fratello, Alex Schwazer cambia idea. Beatrice Luzzi: "Vergognati"

Ancora tensione al Grande Fratello tra Alex Schwazer e Beatrice Luzzi. Secondo l'atleta l'attrice avrebbe detto una volta di essere interessata a lui anziché al giovane Giuseppe Garibaldi, con la quale ha avuto un breve flirt. Beatrice ha negato di aver detto una cosa del genere e Alex non l'ha presa bene tanto da minacciare di lasciare il programma di Canale 5. "Il prossimo lunedì, durante la diretta, se non salta fuori il video che dimostra che Beatrice mi dice le cose che ho detto e che riconfermo, io lascio il Grande Fratello", aveva detto Schwazer.

Alex Schwazer non lascia più il Grande Fratello

Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Alfonso Signorini ha letto ad Alex Schwazer un comunicato importante: "In questi giorni, Alex, hai avuto modo di confrontarti con Grande Fratello che ti ha dato le spiegazioni necessarie. Dopo aver ascoltato e visionato il materiale all'orario derivato dalle tue informazioni, Grande Fratello dichiara di non aver trovato nulla che rispecchi le parole che tu hai affermato". Il marciatore ha così fatto un passo indietro: "Non ho più intenzione di insistere", ha ribadito non lasciando di fatto il gioco.

La reazione di Beatrice Luzzi

Beatrice Luzzi ha reagito male alla situazione: "Lui non mollerà mai, passerà sempre che io ho mentito. Fossi in te, mi vergognerei tanto. Un signore non avrebbe aggiunto altra cattiveria in una situazione già delicata".