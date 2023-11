Grande Fratello, Signorini attacca i concorrenti: "Sono stufo"

Duro sfogo di Alfonso Signorini al Grande Fratello 2023 . Il conduttore si è detto stanco delle crisi continue dei concorrenti, molti dei quali minacciano di lasciare il gioco per ogni banalità. "Io stasera ho un po' il dente avvelenato un po' con tutti, poi lo dirò. Questi ragazzi che entrano in crisi per qualsiasi stupidata . C'è addirittura chi è in crisi da quando è entrato", ha premesso nella puntata del Gf in onda su Canale 5 giovedì 2 novembre.

Grande Fratello, Signorini contro i concorrenti

"Ma io dico piuttosto state a casa vostra, non venite al Grande Fratello se passate il tempo in giardino a dire sono in crisi, perché per voi ce ne sono altri mille che vorrebbero entrare e che non lo possono fare. Quindi non fate tante storie. Ma glielo dirò anche in faccia, perché mi sono un po' stufato", ha aggiunto Alfonso Signorini che ha così dato ragione a Fiordaliso. Negli ultimi giorni la cantante si è lamentata dell'apatia di alcuni suoi coinquilini.

Grande Fratello, Signorini sostiene Fiordaliso

"State a casa, questo è il mantra di Fiordaliso, che devo dire, cari ragazzi, è condiviso da parecchie persone vedendo le vostre continue ‘lagne'", ha ribadito Alfonso Signorini al Grande Fratello. Il presentatore ha dunque tirato le orecchie a Ciro Petrone, "che sta lì a rimpiangere la fidanzata. Anche basta... Hai insistito tu per venire al Grande Fratello, sono due settimane che non ti muovi... Devi darti una mossa... Non vedo in tutti l'entusiasmo con cui siete entrati".

Grande Fratello, Signorini contro Paolo

Alfonso Signorini ha inoltre chiesto a Paolo, che sembra vivere un rapporto complesso con Letizia, di cambiare atteggiamento: "Paolo, sembri incavolato con il resto del mondo, devi avere un atteggiamento più entusiasta. Serve leggerezza. Io incito Paolo a vivere questo rapporto con Letizia con una leggerezza maggiore. Ogni volta che li guardo, li vedo lì a discutere e a frignare. Divertitevi...".