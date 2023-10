Chi è Ciro Petrone concorrente Grande Fratello: età, lavoro, fidanzata

Ciro Petrone: età, peso, altezza, provenienza

Età: 36 anni

Provenienza: Napoli

Altezza: 180 cm

Peso: 67 kg

Segno Zodiacale: Bilancia

Data di nascita: 11 ottobre 1987

Professione: Attore e procuratore sportivo

Tatuaggi: un pallone da calcio, un cornetto, una geisha e simboli vari

Profilo Instagram: @ciropetrone

Ciro Petrone: lavoro e carriera

Ciro Petrone è diventato noto nel 2008, quando è stato scelto per il ruolo di Pisellino nel film Gomorra di Matteo Garrone tratto dall'omonimo bestseller di Roberto Saviano. Un grande successo che l'ha portato poi a recitare in altre pellicole quali: Reality, Il ragioniere della mafia, Il Caso Enzo Tortora, Il clan dei Camorristi, L'oro di Scampia, Pinocchio e la miniserie tv La vita promessa. Ciro ha recitato anche all'estero nella serie spagnola Veneno. Petrone è un grande tifoso del Napoli: da un paio d'anni lavora nel mondo del calcio come agente sportivo. Il Grande Fratello non è il suo primo reality show: l'attore ha preso parte nel 2009 a La Fattoria e nel 2019 a Temptation Island Vip. È stato inoltre opinionista di Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso.

Ciro Petrone: vita privata e carriera

Ciro Petrone è nato e cresciuto a Napoli. Da 12 anni è fidanzato con Federica Caputo, che non fa parte del mondo dello spettacolo. I due hanno partecipato a Temptation Island Vip nel 2019, dopo che Federica ha trovato sul telefono di Ciro alcune chat con altre ragazze. Dopo due giorni di permanenza, però, la coppia è stata squalificata dal programma prodotto da Maria De Filippi. In quell'occasione Ciro ha chiesto il falò di confronto a Federica a 48 ore dal loro ingresso nel villagio delle tentazioni e in seguito al rifiuto della Caputo Petrone è scappato dal villaggio dei fidanzati per raggiungere quello delle fidanzate. Una corsa ripresa dalle telecamere, diventata virale sui social network che ha fatto la storia del format Mediaset.