Grande Fratello, il lento tra Mirko e Perla: cosa si sono detti all'orecchio

Al Grande Fratello romantico ballo tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero, gli ex fidanzati di Temptation Island. I due si sono avvicinati durante il gioco della bottiglia. Sulle note di I will always love you di Whitney Houston, Mirko ha sussurrato dolci parole alla sua nuova coinquilina: "E comunque vorrei dirti una cosa. Non c’ha avuto tanto senso quello che abbiamo fatto gli ultimi tre mesi a buttarci cattiverie addosso l’uno sull’altra".