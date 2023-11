Grande Fratello: Perla nuova concorrente, Garibaldi lascia Beatrice

Grande Fratello: chi è la nuova concorrente Perla Vatiero

Perla Vatiero ha 25 anni, è nata e cresciuta ad Angri (in provincia di Salerno) e ha un e-commerce da un anno. Ai tempi della partecipazione a Temptation Island, conviveva con Mirko Brunetti a Rieti. La storia d'amore tra i due è durata cinque anni. Nel programma condotto da Filippo Bisciglia, Mirko ha iniziato una relazione con la tentatrice Greta Rossetti. Dopo mesi di passione, e un tatuaggio in comune che ha fatto molto scalpore, la liaison tra Mirko e Greta è giunta al termine.

Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi lascia Beatrice Luzzi

In diretta al Grande Fratello Giuseppe Garibaldi ha deciso di mollare Beatrice Luzzi. Il rapporto tra i due è stato al centro della scena anche per via della differenza d'età: lui 30 anni, lei 52. Garibaldi ha spiegato ad Alfonso Signorini di provare un sentimento nei confronti dell'attrice ma "non sono in grado di starle vicino". Non è tardata ad arrivare la reazione dell'ex star di Vivere: "Non mi stupisce, ma è meglio così". Garibaldi ha aggiunto: "Visti i continui litigi… voglio godermi la Casa". Beatrice ha contro replicato: "Effettivamente anch'io se siamo separati me la vivo meglio". The end (per ora).