Grande Fratello, nuove rivelazioni della madre di Greta: "Mirko sapeva tutto"

Mirko Brunetti del Grande Fratello sotto accusa. A puntare il dito contro l'ex gieffino la madre di Greta Rossetti che, dopo aver criticato l'ex genero sui social network , si è sfogata in un'intervista con Turchese Baracchi nel programma radiofonico Turchesando. "Mirko sapeva benissimo che sarebbero entrati tutti e tre - ha assicurato la signora Marcella - Era per chiarirsi tutti e tre. Greta non voleva entrare, fino all'ultimo me l'ha detto. Io le ho detto: "Se tu non entri la gente non saprà mai che tu sei pura e vera, devono capire chi sei" e allora è entrata".

Grande Fratello: Mirko ha sempre finto con Greta?

"Io non ho mai visto una storia tra Mirko e Greta perché mi puzzava tutto troppo. Una cosa in particolare ve la devo dire, visto che lui vuole fare la parte del bravo ragazzo. Perla fa la vittima, è quella che ci è andata di mezzo è stata Greta. - ha aggiunto Marcella - Sapete dove mi viene il grande dubbio su Mirko? Greta ha avuto una relazione di qualche mese con Michele Morrone, che è stato anche a casa mia, ma la cosa assurda che ha detto Mirko è stata questa: ‘Un giorno arriverò più in là di Michele Morrone. Farò la pubblicità di Armani’. Ecco, quello è stato il mio primo dubbio, anche se non ho nulla contro chi vuole emergere, però bisogna essere chiari e non giocare con i sentimenti delle persone. Se viene fuori una cosa del genere, come penso, allora mi inca**o".

Grande Fratello: le rivelazioni della madre di Greta su Mirko

Secondo la donna Mirko sarebbe ancora innamorato di Perla nonostante la scelta di non tornare indietro, tra le braccia della sua ex fidanzata. Per questo la madre di Greta Rossetti ha precisato: "Se Mirko cercherà un riavvicinamento a mia figlia? Io mi butto con il paracadute e vado a prendere mia figlia". Per questo ha lanciato un appello al Grande Fratello: "Fate entrare Eugenio Colombo, così Greta si rimette in sesto. Lui è la sua spalla". L'ex tentatrice di Temptation Island e l'ex tronista di Uomini e Donne hanno avuto un breve flirt qualche mese fa ma ora sono grandi amici.

Grande Fratello: Greta Rossetti fidanzata con Michele Morrone

Prima di conoscere Mirko a Temptation Island, Greta Rossetti ha amato Michele Morrone, la star del film erotico Netflix 365 giorni. "Perché si sono lasciati? Perché Greta voleva emergere e lui si era arrabbiato con lei perché aveva messo una foto con un body scollato, era molto geloso. Due persone troppo diverse. Greta ha tenuto i suoi figli per un mese", ha spifferato la madre di Greta.