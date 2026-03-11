Grande Fratello, nasce l'Open House: ingresso anticipato per quattro Vip

Per la prima volta il Grande Fratello Vip inaugura la nuova edizione con un esperimento inedito : una Open House anticipata della Casa. Venerdì 13 marzo quattro concorrenti varcheranno in anticipo la Porta Rossa e inizieranno a vivere negli spazi del reality, dando ufficialmente il via alla nuova stagione. Il debutto televisivo del programma, prodotto da Endemol Shine Italy, è invece fissato per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Alla guida torna Ilary Blasi , già padrona di casa delle prime tre edizioni del programma.

Grande Fratello Vip, chi sono i 4 concorrenti che entrano prima nella Casa

Ad aprire questa nuova edizione del GF Vip saranno Adriana Volpe, Raul Dumitras, Ibiza Altea e Renato Biancardi, i protagonisti che faranno il loro ingresso anticipato nella Casa del reality. I quattro concorrenti avranno il privilegio (e la responsabilità) di esplorare in anteprima i nuovi ambienti e iniziare le prime prove di convivenza. Un anticipo che permetterà al pubblico di osservare le dinamiche iniziali tra gli inquilini già prima della partenza ufficiale del programma. Le loro giornate nella Casa potranno essere seguite attraverso finestre live sul sito ufficiale di Grande Fratello Vip e su Mediaset Infinity, oltre che tramite i social del programma e clip trasmesse nei principali programmi della rete.

Il cast completo della nuova edizione del Grande Fratello Vip

La nuova stagione del Grande Fratello Vip sarà condotta da Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Complessivamente saranno 16 i concorrenti che entreranno nella Casa più spiata d'Italia. Oltre ai quattro protagonisti dell’Open House, la Porta Rossa si aprirà anche per: Francesca Manzini, Marco Berry, Alessandra Mussolini, Raimondo Todaro, Giovanni Calvario, Dario Cassini, Paola Caruso, Nicolò Brigante, Antonella Elia, Barbara Prezia, Lucia Ilardo, GionnyScandal. Dopo l’ingresso anticipato, il pubblico dovrà attendere martedì 17 marzo per la partenza ufficiale del reality su Canale 5, quando tutti gli altri vip entreranno nella Casa e inizierà la vera competizione.