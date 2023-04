Giorgia Soleri, malore a Pechino Express per la fidanzata di Damiano dei Maneskin

Giorgia Soleri è una delle concorrenti più seguite dell'ultima edizione di Pechino Express . La poeta, influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin , ha la sua esperienza fortemente condizionata da alcune malattie con cui convive da tempo, ovvero la vulvodinia ed endometriosi . Tutto ciò ha portato a numerose difficoltà, come si è visto nell'ultima puntata del programma nel Borneo Malese .

Giorgia Soleri, cosa è successo

Durante la prova in canoa, insieme alla sua compagna Federippi, ha avvertito un fortissimo dolore nei pressi dell’inguine, causato appunto dalla vulvodinia. Nonostante il dolore Giorgia Soleri ha voluto proseguire la prova, raccontando poi alle telecamete cosa ha provato: “Una delle malattie di cui soffro è la vulvodinia, che è una malattia legata alla zona sia genitale che anale. Succede alle volte che il dolore si scateni anche da stimoli minimi. E l’acqua può essere uno di questi. Non me l’aspettavo così forte e mi ha molto abbattuta, perché è un dolore che vorresti solo urlare e strapparti i capelli”.