Federica Pellegrini e l'infortunio a Pechino Express: il dettaglio sulla finale che spaventa tutti

Manca pochissimo alla finalissima di Pechino Express e le condizioni di Federica Pellegrini rimangono la questione più discussa sui social. Manca solo l'ultima tappa in Cambogia , che vedrà le ultime tre coppie ( I Novelli Sposi, gli Italo Americani, Le Mediterranee ) sfidarsi per raggiungere Angkor Wat.

Pellegrini, l'infortunio prima della finale

I fan rimangono in ansia per il possibile ritiro di Federica Pellegrini. Durante la semifinale la Divina è caduta e si è fatta male alla caviglia, un infortunio che potrebbe spingere l'ex nuotatrice a mollare il programma di Sky Uno praticamente ad un passo dalla vittoria. Al momento il destino della 34enne non è chiaro ma le condizioni sembrano gravi, con la Pellegrini che ha addirittura pianto davanti alle telecamere.

Federica Pellegrini lascia Pechino Express? La beffa e le lacrime

Pellegrini, il dettaglio che preoccupa i fan

Anche le anticipazioni della finalissima hanno preoccupato i fan, per un particolare dettaglio. In una delle scene si vede, infatti, Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio che chiedono a Federica Pellegrini se se la sente di continuare la gara, e nell'immagine successiva si vede la campionessa in lacrime chiedere scusa a tutti. Si attende solo la messa in onda della finale per scoprire la sua decisione.