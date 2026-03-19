Chanel Totti furiosa a Pechino Express: "Non t'allarga con la bocca". Citato papà Francesco

Chanel Totti lo aveva anticipato alla vigilia di Pechino Express : durante le registrazioni dell'adventure game ci sono state diverse discussioni con Filippo Laurino , il suo compagno d'avventura nonché figlio di Graziella Lopedota, la storica manager di Ilary Blasi. A provocare un'accesa discussione alla seconda puntata del programma Sky è stata la lotta nel fango a Giava con i contadini travestiti da bufali. Una lotta che non è particolarmente piaciuta a Chanel, che ha preferito allontanarsi lasciando fare il lavoro sporco (in tutti i sensi!) a Filippo. E quest'ultimo non ha apprezzato, tanto che tra i due è poi scoppiato uno scontro acceso con parole piuttosto forti.

La lite tra Chanel Totti e Filippo Laurino a Pechino Express

Quando Filippo Laurino ha chiesto ai rivali travestiti di correre da Chanel perché "non è sporca", la giovane Totti ha risposto per le rime: "Non rompe er ca***". Il ragazzo si è poi lamentato di dover fare sempre tutto lui e infastidendo la quasi diciannovenne. "Ogni volta? Ogni volta? Non ti allargà con la bocca. Non ti permette", la sfuriata di Chanel. A Laurino non è andato giù il fatto che Chanel non si sia impegnata abbastanza, preferendo lasciar fare tutto a lui e non contribuendo al buon esito della prova. Poco dopo però hanno fatto pace: "I nostri diverbi durano mezz'ora poi passa tutto. La stanchezza si fa sentire", ha ammesso Filippo. "La fame anche", ha aggiunto Chanel, che in Oriente non ha mangiato molto. "Solo riso, io non mangio quasi niente", ha dichiarato al podcast di Alessandro Cattelan.

Chanel Totti gioca a badminton a Pechino Express, citato papà Francesco

Come nella prima puntata di Pechino Express anche nella seconda è stato menzionato Francesco Totti. Se prima era toccato ad un tassista che non aveva nascosto la stima per il calcio italiano e la Roma, ora è stato Lillo (anche lui grande appassionato della squadra capitolina) a tirare in ballo l'ex capitano giallorosso. Quando tutti i concorrenti della trasmissione hanno dovuto affrontare la prova del badminton il comico non ha potuto fare a meno di dire in tono ironico: "Chanel, so che sei avvantaggiata perché tuo papà gioca a padel ed è molto forte, in altri sport non so". Una battuta alla quale la diretta interessata ha replicato con il sorriso: è legatissima a suo padre e non avrebbe mai voluto la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. E proprio a Pechino Express ha confidato che il periodo della rottura dei suoi genitori è stato il più complicato della sua vita.

I Raccomandati tra le coppie più amate di Pechino Express 2026

Al di delle tensioni passeggere con Filippo Laurino, Chanel Totti sta dimostrando a Pechino Express di essere una persona ironica, molto genuina. E al tempo stesso anche matura: "Non ci fa paura nessuno, stiamo al gioco", ha detto con grande calma a Costantino della Gherardesca. I complimenti sui social si sprecano e pure in gara: Gaia De Laurentis, anche lei tra i partecipanti, ha confidato alla figlia Agnese di apprezzare molto la tenacia e la forza dei Raccomandati.