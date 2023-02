Sanremo 2023, Giorgia ed Elisa sui social prima del duetto: il video è virale!

SANREMO - È tutto pronto per la quarta serata della 73° edizione del Festival di Sanremo , ovvero quella dei duetti e delle cover . C'è tanta attesa per il duo composto da Giorgia (in gara con "Parole dette male") ed Elisa (arrivata seconda lo scorso anno). Le due cantanti faranno un medley con due loro grandi successi: Luce (tramonti a Nord Est) di Elisa e Di sole e d’azzurro di Giorgia.

Giorgia ed Elisa, il video sui social

Intanto sui social, per scaldarsi in attesa della serata, le due cantanti hanno postato un divertente video sull'account ufficiale di Giorgia. Le due hanno iniziato a cantare le avvertenze e i divieti posti su una tv per tutti i lavoratori, dando vita ad un'esibizione esilarante. Il video è diventato virale sui social, con la coppia che è quotata per la vittoria nella serata cover.