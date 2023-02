Sanremo 2023, stasera duetti e cover: canzoni, ospiti, chi c'è, scaletta

Com'è ormai da tradizione da molti anni, pure una serata del Festival di Sanremo 2023 è dedicata alle cover e ai duetti. Per la serata di venerdì 10 febbraio - condotta da Amadeus con Gianni Morandi e Chiara Francini - ciascuno dei cantanti in gara ha scelto una canzone pubblicata tra il 1960 e il 2009, anche in lingua straniera, e la presenterà sul palco con la facoltà di farsi affiancare da altri artisti.