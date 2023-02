Sanremo infinito: la rissa non è stata tra Madame e Anna Oxa. Svelati i due nomi

SANREMO - Sono clamorosi i retroscena che emergono a pochi giorni dalla conclusione di Sanremo . Oltre alle frizioni tra Mengoni e Ultimo nelle stanze dell' Ariston , l'attenzione dell'opinione pubblica torna alla serata del 9 febbraio, quando Amedeo Venza e Deianira Marzano hanno lanciato l'indiscrezione di un'accesa lite, verificatasi durante le prove, e che avrebbe visto come protagoniste del faccia a faccia Madame e Anna Oxa . Le due cantanti hanno poi smentito l'accaduto ma della misteriosa vicenda se n’è tornato a parlare ieri a ' Casa Pipol' .

Sanremo, la lite riguarda Madame e...

Le dichiarazioni di Amedeo Venza sono state infatti rettificate da Deianira Marzano. Quest'ultima infatti ha precisato di aver citato solo ed esclusivamente le iniziali dei protagonisti dell'alterco, 'A' e 'M', senza però rivelarne i nomi. Lo stesso Venza poi lancia la bomba: "In chat stavamo parlando di Sanremo e questo stilista ci ha riferito ‘non potete capire è successo il delirio oggi per un saluto mancato fra due Big e io ho visto volare un bicchiere e Madame presa e messa nel camerino’. Il saluto mancato pare sia stato fra Madame e “A”, a mio avviso era Ariete, ma poi è venuto fuori il nome della Oxa”. Una ricostruzione che metterebbe quindi una contro l'altra Madame e Arieta anche se l'indiscrezione non troverebbe alcuna conferma, considerando che le due sono amiche di vecchia data e che, pochi giorni fa, si sono scambiate messaggi di stima reciproca sui social.

Sanremo, lite all'Ariston: Coletta smentisce

Ci ha pensato Stefano Coletta, in conferenza stampa, a gettare acqua sul fuoco: il direttore di Rai Uno ha infatti dichiarato che non si è verificata alcuna lite tra i cantanti nel dietro le quinte dell'Ariston. Lo stesso direttore, poco dopo la fuga di notizie, aveva verificato personalmente i rumors, smentendo sul nascere ogni polemica.