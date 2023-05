Amadeus via da Sanremo? Fiorello fa chiarezza: "Se glielo chiedono..."

Le parole di Fiorello sul futuro di Amadeus al Festival di Sanremo

Lo "scandalo Amadeus", con il conduttore che è sembrato lontano dalla conduzione del Festival di Sanremo per il prossimo anno è stato un fuoco di paglia, uno scherzo di Fiorello. Lo showman siciliano ha infatti fatto chiarezza in modo definitivo a Tv Talk dichiarando: "Vi sembra reale un mondo in cui Amadeus dica: 'sai, non so se farò Sanremo?' State scherzando? Lo fa, lo fa, se glielo chiedono fa pure il sesto! So esattamente che Amadeus il venerdì mattina non guarda Viva Rai2. Mi piace fargli scherzi e ho pensato, ora dico 'sta cosa e vediamo che succede... e infatti è successo. Mi ha chiamato: 'Ciuri, ho 60 messaggi, che cosa hai detto?'. Sapevo che lo avrebbero chiamato l'ufficio stampa, il sindaco, Roberto, Sergio - ha aggiunto 'dividendo in due' il nome del nuovo Ad Rai - mi hai rovinato il venerdì, Ciuri".