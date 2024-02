Sanremo 2024, Amadeus e gli ospiti che vedremo al Festival: la lista

Diversi gli ospiti del Festival di Sanremo 2024 . Eccenzionalità italiane e internazionali, pronte a lasciare il proprio segno sul palco dell'Ariston. Il super ospite musicale della prima serata, in onda su Rai 1 martedì 6 febbraio, sarà Marco Mengoni , che ricoprirà anche il ruolo di co-conduttore. Mercoledì 7 febbraio ci saranno invece John Travolta e Giovanni Allevi (che tornerà a suonare dal vivo dopo quasi due anni di lontananza dalle scene a causa della malattia ). Sul palco dell'Ariston anche la Nuova Orchestra Santa Balera per celebrare i 70 anni di "Romagna mia". E poi Leo Gassmann, per presentare la fiction su Franco Califano, e il cast di Mare Fuori. Giorgia , co-conduttrice della serata, festeggerà i 30 anni della sua canzone 'E poi'.

Chi sono gli altri ospiti del Festival di Sanremo 2024

Giovedì 8 febbraio sarà ospite di Sanremo 2024 Russell Crowe. Nella stessa sera Eros Ramazzotti festeggerà i 40 anni di "Terra promessa" e sarà presente anche Sabrina Ferilli per parlare del suo ritorno in Rai con la serie Gloria. Il cast della serie Mameli sarà presente invece venerdì 9 febbraio. Roberto Bolle sarà ospite al Festival nella serata finale di sabato 10 febbraio e nella stessa sera Gigliola Cinquetti festeggerà i 60 anni di "Non ho l'età". Non ci sarà il tennista Jannik Sinner, che ha declinato l'invito di Amadeus.

Ricapitolando, ecco la lista degli ospiti di Sanremo 2024:

-Marco Mengoni

-John Travolta

-Giovanni Allevi

-Nuova Orchestra Santa Balera

-Leo Gassmann

-Mare Fuori cast

-Giorgia

-Russell Crowe

-Eros Ramazzotti

-Sabrina Ferilli

-Roberto Bolle

-Gigliola Cinquetti