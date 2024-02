Inter-Juve, Amadeus festeggia così da Sanremo

SANREMO - Un bel regalo per Amadeus quello che gli ha fatto la 'sua' Inter, vittoriosa nel match scudetto contro la Juve andato in scena a San Siro e seguito a distanza dal direttore artistico del Festival di Sanremo , arrivato nei giorni scorsi nella 'città dei fiori' dove domani (martedì 6 febbraio) prenderà il via la 74ª edizione della storica kermesse musicale alla quale era stato invitato anche Jannik Sinner che ha però rifiutato .

L'Inter batte la Juve e Amadeus festeggia da Sanremo

Incassato il 'no' del tennista azzurro, reduce dal trionfo agli Australian Open, Amadeus ha continuato a lavorare insieme al suo amico Fiorello in vista della prima serata del Festival ma ha trovato il tempo di vedere la partita e per lasciarsi andare ai festeggiamenti dopo il successo conquistato dai nerazzurri di Simone Inzaghi. Tra i protagonisti in campo l'attaccante Thuram, la cui maglia è stata esibita da Amadeus in una storia su Instagram dopo la pesante vittoria dell'Inter, ora prima a +4 sulla Juve e con una gara in meno rispetto ai bianconeri.