Fiorella Mannoia a Sanremo 2024 e il giallo della bestemmia: cosa è successo

Giallo bestemmia al Festival di Sanremo 2024. Tutto è accaduto dopo l'esibizione di Fiorella Mannoia, che si è presentata all'Ariston con un lungo abito in pizzo bianco e senza scarpe (conquistando così punti al FantaSanremo). Se dal vivo la cantautrice ha conquistato tutti ottenendo una standing ovation, in rete si è scatenato il finimondo per una strofa della sua canzone, Mariposa. "Ma anche voi sentivate una bestemmia nella canzone di Fiorella Mannoia?", ha scritto un utente su Twitter, mentre un altro ha aggiunto: "Ma solo io durante la canzone di Fiorella Mannoia ho avvertito una bestemmia?".