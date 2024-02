Bigmama piange a Sanremo 2024 e infiamma il FantaSanremo

Lacrime alla prima serata del Festival di Sanremo 2024: a commuoversi sul palco dell'Ariston Bigmama, per la prima volta in gara con la canzone La rabbia non ti basta. La sua performance ha convinto i telespettatori e quando Amadeus ha portato alla cantante un mazzo di fiori l'artista di Avellino non è riuscita a trattenere le lacrime. Prima, però, ha ringraziato i suoi genitori. Bigmama è stata inoltre molto apprezzata sui social network per i preziosi punti del FantaSanremo...