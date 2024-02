Sanremo 2024, quanto è stato pagato John Travolta: ecco il cachet

SANREMO - La seconda serata di Sanremo è andata in archivio, non senza la giusta dose di polemiche legate soprattutto alla presenza di John Travolta. L'attore ha eseguito alcuni dei suoi più celebri balli cinematografici, tra cui 'Saturday Night Fever', 'Grease' e 'Pulp Fiction', insieme ad Amadeus e il tutto si è concluso con il 'Ballo del Qua Qua', un momento che in tanti hanno definito imbarazzante non solo per l'attore ma anche per Amadeus e Fiorello. Insomma un'ospitata che non ha convinto.