Sanremo 2024, Geolier e l’amore per Maradona: “La persona che mi ha ispirato di più”

Assoluto protagonista al Festival di Sanremo , Geolier sta facendo impazzire tutta Napoli e non solo. Sta rappresentando tutto il popolo azzurro alla kermesse musicale più importante d'Italia, e lo sta facendo alla grande. Primo nella classifica della seconda serata e un posto trai favoriti per la vittoria finale. A Sanremo senza dimenticare il suo grande amore per il Napoli , fin dal green carpet dove si era presentato con la tuta degli azzurri .

Le parole di Geolier su Maradona

Queste le sue parole ai microfoni di Dazn nelle nuove ed esclusive puntate del programma "Play with" sul suo più grande idolo: "Diego Armando Maradona era il miglior giocatore di tutti i tempi, poi quando è mancato ho capito davvero che cosa significasse, soprattutto ascoltando mio fratello più grande che l’ha vissuto di più. Ho capito che cosa significasse per le persone, un simbolo di riscatto per le persone di Napoli, è stato uno scudo contro tutti, la bandiera. Se mi chiedi chi è il calciatore più forte del mondo non ti so dire un altro nome che non sia Maradona. Nella vita la persona che mi ha più ispirato è Diego”.