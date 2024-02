Sanremo, Napoli e Geolier insieme: l’annuncio del club e la maglia speciale

Napoli x Geolier: la collaborazione

Il club azzurro ha messo in vendita una maglia speciale insieme a Geolier. Lo scudetto a sinistra, la storica sigla SSCN a destra, e lo Scudetto in bella vista al centro. In mezzo alla t-shirt la scritta "Real p semp", motto del rapper napoletano. Dietro c'è stampato il numero 10 con lacune frasi di Geolier scritte all'interno. Sul sito del Napoli sono già sisponibili per l'acquisto, sia nera che bianca.