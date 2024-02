“Aldo Moro rapito da Ghali e Diodato”: il brutto scherzo dopo Sanremo fa infuriare i social

Sanremo, brutto scherzo su Ghali e Diodato

Alcuni utenti, non ancora identificati, hanno modificato la pagina Wikipedia dedicata ad Aldo Moro, leader della Democrazia Cristiana poi rapito e ucciso dalle Brigate Rosse nel 1978. Il testo dell'enciclopedia libera, che permette a chiunque di aggiungere dettagli, è stato modificato con una battuta di pessimo gusto riguardante proprio Sanremo: "Fu rapito dalle Brigate Rosse, Diodato, Dargen D'amico e Ghali il 6 febbraio 2024 mentre il Governo Amadeus V (in cui veniva garantito l'appoggio esterno si apprestava a sistemare lo scantinato dell'Ariston per l'alloggio del migliore amico della Cuccarini Parlamento". La modifica non è passata inosservata, ed ha scatenato la reazione dei social. La pagina è stata ripristinata poco dopo, con le modifiche cancellate.