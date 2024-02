Mahmood e Annalisa fuori da Una Voce per San Marino, è bufera social: tutti i big

Manca sempre meno alla finalissima di 'Una Voce per San Marino' contest che permetterà al vincitore di rappresentare il paese al prossimo Eurovision che si terrà in Svezia. Proprio nella giornata odierna sono stati annunciati i big che prenderanno parte alla serata e a far rumore è l'assenza di Annalisa e Mahmood. In tanti infatti avevano sperato che i due potessero partecipare alla gara dopo il grande successo di Sanremo ma, come riportato dall'organizzazione, sembra che entrambi non abbiano espresso la volontà di iscriversi.