Pilar Fogliati a Sanremo, ecco i motivi per i quali Carlo Conti l’ha scelta dopo il caso Pucci

Dopo il caso Andrea Pucci, che ha acceso il dibattito sulle scelte artistiche e sugli equilibri del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha deciso di puntare su un volto diverso, trasversale e capace di parlare a pubblici differenti: Pilar Fogliati. Una scelta che non appare casuale, ma frutto di una precisa strategia. In realtà da anni il nome dell'attrice viene accostato alla kermesse musicale ma solo quest'anno la trattativa è andata a buon fine. Attrice tra le più apprezzate della sua generazione, la Fogliati unisce credibilità artistica e popolarità televisiva. Il successo della serie Cuori su Rai 1 l’ha resa familiare al pubblico della prima serata generalista, mentre la commedia romantica Odio il Natale su Netflix le ha garantito visibilità tra gli spettatori più giovani e digitali. In un Sanremo che deve tenere insieme tradizione e contemporaneità, il suo profilo rappresenta un ponte naturale tra mondi diversi.