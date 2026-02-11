Pilar Fogliati a Sanremo, ecco i motivi per i quali Carlo Conti l’ha scelta dopo il caso Pucci
Dopo il caso Andrea Pucci, che ha acceso il dibattito sulle scelte artistiche e sugli equilibri del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti ha deciso di puntare su un volto diverso, trasversale e capace di parlare a pubblici differenti: Pilar Fogliati. Una scelta che non appare casuale, ma frutto di una precisa strategia. In realtà da anni il nome dell'attrice viene accostato alla kermesse musicale ma solo quest'anno la trattativa è andata a buon fine. Attrice tra le più apprezzate della sua generazione, la Fogliati unisce credibilità artistica e popolarità televisiva. Il successo della serie Cuori su Rai 1 l’ha resa familiare al pubblico della prima serata generalista, mentre la commedia romantica Odio il Natale su Netflix le ha garantito visibilità tra gli spettatori più giovani e digitali. In un Sanremo che deve tenere insieme tradizione e contemporaneità, il suo profilo rappresenta un ponte naturale tra mondi diversi.
Perché è stata scelta Pilar Fogliati a Sanremo 2026
Pilar Fogliati a Sanremo incarna un’eleganza sobria, mai sopra le righe, accompagnata da un’ironia misurata che ben si sposa con la conduzione di Conti, da sempre attento a evitare eccessi e a mantenere il baricentro del Festival sulla musica. Dopo le polemiche legate a Pucci, la scelta di un volto non divisivo ma solido appare come un segnale di rassicurazione. La sua immagine pubblica, lontana da scandali e sovraesposizioni, contribuisce a rafforzare l’idea di un Festival che vuole concentrarsi sui contenuti, riducendo al minimo le distrazioni extra-musicali. Un'attrice da sempre lontana dal gossip: per anni ha amato l'attore Claudio Gioè nella massima riservatezza. E ora sta facendo lo stesso con Fabio Paratici, il ds della Fiorentina che frequenta da qualche mese.
L'esperienza di Pilar Fogliati a servizio di Sanremo
Non va sottovalutata la formazione teatrale di Pilar Fogliati diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia. Una preparazione che garantisce padronanza del palco e capacità di gestire tempi e imprevisti, qualità indispensabili all’Ariston. La presenza dell'interprete classe 1992 risponde dunque a più esigenze: equilibrio, contemporaneità, affidabilità. Carlo Conti sembra aver individuato in lei il volto giusto capace di unire diverse generazioni senza rinunciare alla qualità.