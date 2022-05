La Wnba rende omaggio a Brittney Griner ancora detenuta in Russia

NEW YORK (Stati Uniti) - La Wnba onorerà la giocatrice delle Phoenix Mercury Brittney Griner con una decalcomania sui parquet della lega: le iniziali della Griner 'BG' e il suo numero di maglia, il 42. Tutte le 12 squadre avranno la decalcomania sui loro campi per tutta la durata della stagione che prenderà il via venerdì 6 maggio. La Griner è ancora detenuta in Russia dopo essere stata arrestata al suo arrivo in aeroporto a Mosca il 17 febbraio. Le autorità russe hanno affermato che una perquisizione del suo bagaglio ha rivelato la presenza di cartucce di vaporizzatori che presumibilmente contenevano olio derivato dalla cannabis con la giocatrice che ha respinto tutte le accuse. La detenzione di sostanze stupefacenti in Russia può comportare una sanzione massima di 10 anni di carcere, un'udienza è fissata per il 19 maggio.