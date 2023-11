Pistoia-Sassari, tutte le iniziative per combattere la violenza sulle donne

In occasione del match tra l'Estra Pistoia e la Dinamo Sassari, è stata effettuata la distribuzione di oltre 2000 t-shirt rosse al pubblico, con sopra impresso il numero nazionale anti violenza 1522 e il claim "Alziamo la testa" . Durante l'inno nazionale i giocatori del club toscano e i bambini posizionati davanti ai giocatori della Dinamo Sassari e davanti agli arbitri, hanno indossato la maglia. Nel corso del match, sui LED televisivi passerà il numero e claim sopra menzionato accompagnato dai loghi dei due Club a significare lo sforzo comune per un obiettivo che travalica i confini del campo e va oltre la competizione sportiva. Durante l'intervallo il sindaco di Pistoia inaugurerà il "seggiolino rosso", collocato vicino a quello già presente dedicato a Kobe Bryant , sul quale verrà posizionato il numero 1522. Lo stesso seggiolino verrà sempre lasciato vuoto come testimonianza e monito per le future generazioni.

I giocatori di Pistoia in un videoclip contro la violenza

Ma le iniziative promosse da Pistoia per la lotta contro la violenza sulle donne, non si fermano quì: lunedì 20 novembre alle ore 10.00 presso il Teatro Bolognini, verrà presentato alla presenza di circa 250 studenti delle scuole superiori, un video clip sul tema, che avrà come protagonisti i giocatori del Club, realizzato e prodotto da un idea iniziale degli studenti pistoiesi. La track sound del videoclip sarà la canzone "La cattiva educazione" di Vinicio Capossela, in quanto il testo della stessa è significativamente connesso al tema del girato, che si è messo subito a disposizione per questo progetto. Nella stessa occasione si terrà un talk con gli stessi studenti sul tema "Lo sport come veicolo per la promozione e il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”.