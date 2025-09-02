Italia-Spagna diretta: segui il match degli Europei di basket LIVE

Torna in campo l'Italia di Pozzecco negli Europei di basket. Gli azzurri, dopo il ko con la Grecia e i successi con Georgia e Bosnia, affrontano la Spagna, nella sfida valida per la quarta giornata del Gruppo C. Anche le Furie rosse hanno ottenuto due successi (Bosnia e Cipro) e una sconfitta (contro la Georgia). La sfida di questa sera può risultare decisiva per l'ottenimento del secondo posto alle spalle della Grecia (già sicura del passaggio agli ottavi di finale). Segui la diretta della sfida...