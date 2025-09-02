Italia-Spagna diretta: segui il match degli Europei di basket LIVE

Torna in campo l'Italia di Pozzecco negli Europei di basket. Gli azzurri, dopo il ko con la Grecia e i successi con Georgia e Bosnia, affrontano la Spagna, nella sfida valida per la quarta giornata del Gruppo C. Anche le Furie rosse hanno ottenuto due successi (Bosnia e Cipro) e una sconfitta (contro la Georgia). La sfida di questa sera può risultare decisiva per l'ottenimento del secondo posto alle spalle della Grecia (già sicura del passaggio agli ottavi di finale). Segui la diretta della sfida...
20:22
Il quintetto azzurro
Il ct della Nazionale Pozzecco ha scelto questo quintetto di partenza: Alessandro Pajola, Matteo Spagnolo, Simone Fontecchio, Nicolò Melli, Momo Diouf
20:19
Niang si confessa
"Prima la Nazionale, poi l'avventura in Nba": il giovane Niang, una delle sorprese più belle degli azzurri, si confessa alla vigilia della gara con la Spagna. (LEGGI TUTTO...)
20:11
Pozzecco si gioca l'arma Fontecchio
Il cestista abruzzese, dopo la brutta prestazione con la Grecia, ha trascinato gli azzurri contro la Bosnia. Ora Pozzecco si aspetta da Fontecchio una risposta anche nella sfida con la Spagna (LEGGI TUTTO...)
20:02
Tutto su Italia-Spagna
Tutto sulla sfida tra la Nazionale di Pozzecco e la Spagna, valida per la terza giornata del Gruppo C (LEGGI TUTTO...)