Eurolega, rissa Real-Partizan: stangata per Yabusele

MADRID (Spagna) - Dopo l'incredibile epilogo del match di ieri tra Real e Partizan, sospeso a 1"40 dalla fine con i serbi avanti 95-80, risultato poi omologato, arriva puntuale e severa la punizione dell'Eurolega, affatto disposta a tollerare questo tipo di atteggiamenti: cinque turni di stop a Yabusele, protagonista di un gesto violentissimo nei confronti di Dante Exum, che nonostante le scuse odierne non ha alleviato l'entità della pena. Due giornate di squalifica a Kevin Punter, che aveva acceso la miccia, reagendo in maniera scomposta ad un fallo subito, scatenando il parapiglia, una a testa per Deck e Lessor, anche loro protagonisti attivi della rissa.