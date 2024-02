Ungheria-Italia, diretta qualificazioni Europei di basket 2025: segui LIVE

SZOMBATHELY (UNGHERIA) - Dopo il successo ottenuto a Pesaro contro la Turchia al debutto nel Gruppo B di qualificazioni agli Europei del 2025, l'Italbasket di coach Pozzecco va a caccia del bis in trasferta a Szombathely , dove oggi (25 febbraio, ore 18) sfiderà l'Ungheria nella 2ª giornata. Segui la sfida in diretta ...

18:01

Ungheria-Italia: iniziata la partita

Iniziata Ungheria-Italia, sfida del Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2025: Spissu, Tessitori, Polonara, Procida e Petrucelli compongono il quintetto azzurro; Keller, Hanga, Benedek, Goloman e Perl in campo invece dall'inizio per i padroni di casa.

17:56

Ungheria-Italia: inni nazionali all'Arena Savaria

Tutto pronto per Ungheria-Italia (inizio ore 18), sfida del Gruppo B delle qualificazioni a Euro 2025 di basket. All'Arena Savaria di Szombathely è il momento degli inni nazionali: a risuonare per primo quello di Mameli, poi quello dei padroni di casa.

17:44

Ungheria-Italia: la carica di Procida

Prima della sfida sul campo dell'Ungheria a caricare l'Italia ci ha pensato Procida in un'intervista esclusiva al Corriere dello Sport Stadio... (APPROFONDISCI)

17:30

Come arriva l'Ungheria alla sfida con l'Italia

È una Ungheria ferita quella che arriva alla sfida con l'Italia dopo aver perso in Islanda facendosi rimontare dal +9. In vantaggio per tre quarti a Reykjavík, gli uomini del neo coach sloveno Gasper Okorn (due scudetti e una coppa ungherese con Szombathely dal 2018 al 2021) hanno gettato tutto alle ortiche subendo un 21-14 negli ultimi dieci minuti. Tra i migliori in campo i più esperti: l’ex Orlandina e Treviso Zoltan Perl (12 punti e 6 assist, terzo marcatore della Champions League con 18.5 punti di media) e Gyorgy Goloman (12 punti e 8 rimbalzi). Buon match per la stella ungherese Adam Hanga: per lui 7 punti, 7 rimbalzi e 5 assist. Vecchie conoscenze del nostro campionato il naturalizzato Mikael Hopkins (Reggio Emilia), Akos Keller (Orlandina) e David Vojvoda (Reggio Emilia).

17:15

Gruppo B: la Turchia batte l'Islanda

In attesa di Ungheria-Italia nel Gruppo B oggi (25 febbraio) è già andato in scena il match tra Turchia e Islanda, vinto di misura dai turchi padroni di casa (76-75). Le due squadre sono ora appaiate a quota 3 punti, a +1 sull'Italia che in Ungheria (ancora ferma a zero) andrà a caccia del successo per il sorpasso. Per ogni gruppo sono 3 i pass a disposizione per gli Europei del 2025.

17:00

Italia, quante assenze in Ungheria: Polonara capitano

Diverse defezioni nell'Italia di coach Pozzecco per la sfida in casa dell'Ungheria: out Melli, Tonut, Flaccadori e Spagnolo. Aggregato Davide Casarin, guardia di Venezia, a Szombathely sarà Polonara il capitano azzurro.

Arena Savaria, Szombathely (Ungheria)