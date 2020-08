NBA, i giocatori tornano in campo

ROMA - I giocatori Nba hanno deciso di riprendere gli incontri nella bolla di Disney Word all'indomani del loro boicottaggio per protestare contro il ferimento da parte della polizia dell'afroamericano Jacob Blake. Lo riferiscono diversi media Usa. Secondo Espn e The Athletic, gli atleti hanno preso questa decisione oggi al termine di una nuova riunione dopo quella della notte precedente, dove Lakers e Clippers, tra le favorite per il titolo del campionato, avevano votato per lo stop alla stagione, contrariamente alle altre 11 squadre in corsa nei playoff. Tuttavia, secondo Espn, anche le tre gare previste oggi saranno rinviate.

NBA, il tweet di LeBron James

"I cambiamenti non avvengono solo parlando ma con le azioni e devono avvenire ADESSO. Tocca a noi fare la differenza. Insieme. Per questo il vostro voto è più di un voto". E' il tweet di LeBron James, stella dei Los Angeles Lakers e fra i piuù impegnati nelle proteste contro il razzismo e le ingiustizie sociali negli Usa.