"Embiid farà domanda per la nazionalità francese e vorrebbe giocare con i Blues"

Stando a quanto riportato da l'Equipe, Joel Embiid - centro dei Philadelphia 76ers in corsa per il premio di Mvp della regular season Nba - avrebbe avviato le procedure per ottenere la nazionalità francese e giocare, così, con i 'Blues'. Embiid avrebbe alcuni legami familiari con la Francia, che gli permetterebbero di ottenere la nazionalità e giocare con i transalpini i prossimi grandi eventi come le Olimpiadi di Parigi. Tra l'altro, il giocatore dei Sixers già in passato avrebbe tentato di ottenere la nazionalità francese, ma non ci sarebbe riuscito.