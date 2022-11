Nba, Durant trascina i Nets: Wizards ko. Bucks forza otto

WASHINGTON (STATI UNITI) - Segnale di forza e compattezza dei Brooklyn Nets nella notte Nba . Alle prese con il caso Irving , l'ennesimo che vede protagonista il giocatore ex Cavaliers e Celtics , i Nets reagiscono con una brillante prestazione: vittoria per 128-86 a Washington contro i Wizards che subiscono così la peggiore sconfitta casalinga della loro storia (-42). Protagonista della vittoria di Brooklyn è Kevin Durant , che va a un passo dalla tripla doppia con 28 punti, 11 assist e 9 rimbalzi e restituisce un po' di serenità a tutto l'ambiente, come confermato dallo stesso giocatore in un tweet: "Così vogliamo giocare per andare avanti". Parole che sottolineano una tranquillità forse ritrovata e alle quali fanno eco quelle del proprietario dei Nets, Joe Tsai : "Assicuriamoci di riportare la gioia nel basket". Chi invece continua a mietere vittorie e record è Milwaukee : i Bucks allungano a otto gare la loro striscia di imbattibilità, un record per la franchigia del Wisconsin che regola i Timberwolves 115-102 . Contro Minnesota del francese Gobert (ai quali non bastano i 29 punti di Holiday ), è il greco Giannis Antetokounmpo il protagonista del match: 30esima tripla doppia della sua carriera in Nba (26 punti, 14 rimbalzi e 11 assist).

Nelle altre gare della notte Nba spicca il prezioso successo dei Jazz (Fontecchio riassaggia il parquet per 77'', il tempo di entrare a referto con un rimbalzo) a Los Angeles contro i Lakers: condizionati da una difesa che ha concesso 75 punti nel primo periodo, i gialloviola cadono 130-116, con LeBron James comunque in doppia doppia con 17 punti e 11 rimbalzi nonostante i problemi a un piede. Ok anche i Cavs (7 vittorie e una sola sconfitta) che con 23 punti del loro pivot Jarrett Allen non hanno lasciato scampo ai Pistons, sconfitti 112-88 a Detroit. Nella Western Conference continua invece il momento negativo per Golden State campione in carica: i Warriors perdono la loro settima partita su dieci gare disputare, questa volta a New Orleans. Coach Steve Kerr prova un'ampia rotazione del roster ma non raccoglie i frutti sperati: i Pelicans, trascinati da Ingram (26 punti) vincono 114-105. A Dallas, i 30 punti di Doncic permettono ai Mavericks di avere la meglio i Toronto Raptors per 111-110. Vincono anche gli Indiana Pacers (101-99 contro i Miami Heat), i New York Knicks (106-104 a Philadelphia contro i 76ers), i vice campioni dei Boston Celtics (Bulls ko al Td Garden per 123-119) e i Memphis Grizzlies (130-99 contro gli Hornets). Sconfitte casalinghe per gli Spurs (i Clippers espugnano San Antonio 113-106) e i Suns (battuti dai Blazers 108-106).