Nba, vincono i Jazz di Fontecchio. Banchero segna 20 punti ma Orlando va ko

SALT LAKE CITY (STATI UNITI) - Serata agrodolce per i due italiani in campo nella notte Nba. Vincono i Jazz di Simone Fontecchio, perdono i Magic di Paolo Banchero, quest'ultimo comunque protagonista di un'altra ottima gara. In 35 minuti il 20enne di Seattle, sempre più in orbita azzurra, mette a referto 20 punti, 2 rimbalzi e 5 assist. Tra i Magic spiccano anche le buone prestazioni di Wagner (22 punti) e i 23 punti complessivi dalla panchina del duo Ross-Anthony che non evitano però a Orlando l'ennesima sconfitta, la 17esima in 22 partite e la sesta consecutiva: gli Hawks vincono 125-108, trascinati dalla doppia doppia da 30 punti e 14 assist di Trae Young. Doppia doppia anche per Capela che chiude il match con 20 punti e 12 rimbalzi a referto, Murray ne fa 27 e dalla panchina arrivano anche i 15 di Griffin e i 12 di Okongwu. Se Paolo Banchero piange, c'è un Simone Fontecchio che ritrova il parquet e sorride: l'azzurro gioca 11 minuti e mette a referto 3 punti, un rimbalzo e un assist nel successo interno di Utah contro i Los Angeles Clippers (125-112). I Jazz mandano tutto lo starting five in doppia cifra con i 33 punti di Clarkson, i 23 (con 9 rimbalzi) di Markkanen, i 21 di Sexton, i 14 (con 12 rimbalzi) di Vanderbilt, i 12 di Olynyk e, dalla panchina, gli 11 di Alexander-Walker. Troppo per i Clippers che si arrendono nonostante i 26 punti dalla panchina di John Wall, mentre il quintetto iniziale manda in doppia cifra Jackson (15), Zubac (12) e Morris Sr (10).