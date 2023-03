Nba: stop alla corsa dei Lakers, per i Sixers arriva la quinta vittoria di fila

Nella notte italiana della regular season dell'Nba è arrivata la quinta vittoria di seguito per Philadelphia, trascinata da un Embiid in stato di grazia (34 punti in 31 minuti). La super prestazione del camerunese ha permesso alla sua squadra di passare con il risultato di 112-93 contro i Washington Wizard, confermandosi come una delle squadre più forti della Eastern Conference e mantenendo il passo di Boston e Milwaukee.