Nba, incredibile Curry: ferisce un ragazzo in faccia con un tiro da tre

SAN FRANCISCO (Usa) - La guardia dei Golden State Warriors Stephen Curry - prima della partita contro i Milwaukee Bucks - ha colpito accidentalmente un uomo alla testa con uno dei suoi tiri dalla distanza al Chase Center. Il cestista non si è avvicinato immediatamente all'uomo che nonostante il colpo, è rimasto in piedi. La mancata reazione delle persone intorno a lui hanno fatto sembrare che la situazione non fosse poi così grave, tanto che Curry inizialmente non si è avvicinato all’uomo ferito.