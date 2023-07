LeBron James, svelate le parole della chiamata shock per Bronny al 911

NEW YORK (STATI UNITI) - È stato rivelato il drammatico contenuto della chiamata al 911 di Bronny James , colpito lo scorso 25 luglio da un arresto cardiaco . James , matricola in arrivo nella squadra di basket della University of Southern California e primogenito della superstar dei Lakers, LeBron James .

Bronny James, la chiamata shock al 911

Il contenuto della drammatica telefonata è stato riportato dall'emittente 'Tmz' e dal quotidiano 'New York Post': "Abbiamo bisogno di un'ambulanza, immediatamente", esclama impaurito un membro dello staff della squadra di basket in cui milita James jr al momento del malore. "Ascolta, ascolta, ascolta, chiama subito un'ambulanza. Non c'è un dottore". "I soccorsi sono già in arrivo, va bene, vai da lui con il telefono", risponde il centralinista. "Siamo già in viaggio. I vigili del fuoco e i paramedici sono già in viaggio" Secondo le ricostruzioni, il 18enne figlio d'arte era privo di sensi al termine dell'allenamento al 'Galen Center' dell'University of Southern California, prima di essere trasportato in ospedale in ambulanza. Bronny è stato poi trattenuto in un'unità di terapia intensiva al 'Cedars-Sinai Medical Center' e le sue condizioni erano stabili. Le cause che hanno però portato all'arresto cardiaco non sarebbero ancora chiare.

"Bronny James sta bene"

Il 18enne, figlio del fuoriclasse dei Lakers, è stato poi dimesso dall'ospedale due giorni fa e in buone condizioni, come confermato dal cardiologo del 'Cedars-Sinai Medical Center', Merije Chukumerije in una dichiarazione rilasciata giovedì: "Grazie alla pronta ed efficace risposta dello staff medico atletico dell'Usc, Bronny James è stato curato con successo per arresto cardiaco improvviso", sottolinea il cardiologo. "È arrivato al Cedars-Sinai Medical Center pienamente cosciente, neurologicamente stabile. Il signor James è stato immediatamente curato da un personale altamente qualificato ed è stato rilasciato a casa dove riposa. Siamo fiduciosi che i suoi progressi continuino e siamo incoraggiati dalla sua risposta, resilienza e dal sostegno della sua famiglia", chiosa il dottor Chukumerije.