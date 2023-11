Nba, Gallinari non basta ai Wizards. Banchero lancia Orlando

WASHINGTON (STATI UNITI) - Quarta sconfitta consecutiva per i Washington Wizards dell'azzurro Danilo Gallinari nella notte Nba (otto le gare disputate). L'ex giocatore dell'Olimpia Milano segna 10 punti dalla panchina (3/6 al tiro e 6 rimbalzi) ma non riesce a evitare la sconfitta alla sua franchigia (otto giocatori in doppia cifra) che cade 130-117 sotto i colpi dei Dallas Mavericks di un ispirato Luka Doncic: insieme a Hardaway (mvp del match con 31 punti a referto) l'asso sloveno dà spettacolo firmando una doppia doppia da 26 punti e 10 assist. Chi sorride è invece Paolo Banchero: l'italo-americano segna il canestro decisivo (a 2 secondi dalla sirena) nel successo esterno degli Orlando Magic sul campo dei Chicago Bulls: finisce 96-94 per la franchigia della Florida con il classe 2002 migliore dei suoi: 17 punti, 9 rimbalzi e 3 assist a referto per l'esterno di Seattle. Bene anche Anthony (16 punti) e Bitadze (doppia doppia da 15 punti e 11 rimbalzi) mentre ai Bulls in crisi (2 vittorie nelle ultime otto gare disputate) non bastano i 19 punti di LaVine.