Nba, Gallinari ha scelto: lotterà per il titolo con i Milwaukee Bucks

Gallinari, a Boston insieme a Antetokounmpo e Lllard

Il 'Gallo', alla sua 14 stagione negli Usa, era corteggiato da numerose squadre. Sulla sua scelta hanno influito le ambizioni di vittoria del titolo da parte dei Bucks che al momento sono una delle miglior squadre Nba della stagione. I Bucks - terzi nella Eastern Conference con un record di 35-20 - possono contare su due stelle come Giannis Antetokounmpo e Damian Lllard. Probabile che l'italiano possa rientrare tra le prime rotazioni in panchina dell'allenatore Doc Rivers. Gallinari ha una media di 15.2 punti e 4.7 rimbalzi in Nba e ha giocato anche per New York Knicks, Denver Nuggets, LA Clippers, Oklahoma City Thunder e Atlanta Hawks.