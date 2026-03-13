L’Italy-America All Star Game debutta a Los Angeles nella settimana degli Oscar 

Le voci da Los Angeles

«Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di connessione tra le comunità», ha dichiarato la Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini. «L’Italy-America All Star Game rappresenta un momento di incontro per la comunità italoamericana e allo stesso tempo un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra Italia e Stati Uniti, anche attraverso i mondi della cultura, dell’impresa e dell’industria creativa». Grande soddisfazione anche da parte dell’organizzatore Emanuele Scamardella, promotore dell’iniziativa: «Sono molto orgoglioso di essere qui sul campo dei Los Angeles Clippers durante la settimana degli Oscar. Subito dopo la partita NBA è stato il nostro turno di giocare. In campo c’era un mix di italiani, italoamericani e americani, tutti rappresentanti di una stessa comunità. Il nostro obiettivo è esportare questo modello di comunità costruita intorno allo sport e alla salute. In questa occasione, infatti, abbiamo anche offerto alla comunità la possibilità di effettuare screening sanitari gratuiti grazie alla collaborazione con Campus Salute». Il debutto dell’Italy-America All Star Game all’Intuit Dome rappresenta così un nuovo e significativo tassello nel percorso di consolidamento della comunità italiana e italoamericana negli Stati Uniti, aprendo una nuova stagione in cui lo sport si conferma uno strumento centrale per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Stati Uniti e Italia.