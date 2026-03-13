L’Italy-America All Star Game debutta a Los Angeles nella settimana degli Oscar
L'Italia è scesa in campo in grande stile e si è presa la scena su un campo da basket degli Stati Uniti, ma non in una città qualsiasi e nemmeno in uno stadio qualsiasi. Los Angeles, infatti, ha accolto lo show dell’Italy-America All Star Game: la partita di basket della comunità italoamericana, è stata disputata per la prima volta all’Intuit Dome, la nuova arena dei Clippers. Nato come momento di incontro e celebrazione della comunità italoamericana, l’Italy-America All Star Game negli anni si è trasformato in un appuntamento capace di riunire istituzioni, professionisti, imprenditori e protagonisti del mondo culturale, contribuendo a rafforzare i legami tra Italia e Stati Uniti attraverso il linguaggio universale dello sport. Nel pre-partita l’esibizione del cantautore Cristiano Cosa che ha interpretato un medley della canzone d’autore italiana, molto apprezzato dagli spettatori.
Italy-America All Star Game, che successo
Alla serata hanno preso parte numerose personalità del mondo istituzionale e dello spettacolo, tra cui la Console Generale d’Italia a Los Angeles Raffaella Valentini, il premio Oscar Jonathan Sanger, l’attrice Cristiana Dell’Anna, la cantante Shelea, l’attore Jacopo Rampini e il campione olimpico Alessandro Campagna. La tappa di Los Angeles, che segue le due precedenti edizioni organizzate a Detroit, assume un valore particolarmente significativo. Oltre alla sfida sportiva sul parquet di un’arena NBA, l’evento si è confermato come un importante momento di networking tra istituzioni, imprenditori e professionisti impegnati ogni giorno nella realizzazione di progetti culturali e creativi tra i due Paesi, in una città che rappresenta uno dei principali centri globali dell’industria cinematografica. La settimana degli Oscar di Los Angeles, dunque, si è ulteriormente tinta di tricolore dopo la presentazione nei giorni scorsi del primo numero de ilCaliforniano, del network de ilNewyorkese, che è destinato a diventare il punto di riferimento della comunità italiana ed italo americana nella Città degli Angeli, e dopo la presentazione del film Final Broadcast, diretto da Davide Ippolito e prodotto da N41 Studios, presso l’Eastwood Performing Arts Center.
Le voci da Los Angeles
«Eventi come questo dimostrano quanto lo sport possa essere uno straordinario strumento di connessione tra le comunità», ha dichiarato la Console Generale d’Italia a Los Angeles, Raffaella Valentini. «L’Italy-America All Star Game rappresenta un momento di incontro per la comunità italoamericana e allo stesso tempo un’occasione preziosa per rafforzare il dialogo tra Italia e Stati Uniti, anche attraverso i mondi della cultura, dell’impresa e dell’industria creativa». Grande soddisfazione anche da parte dell’organizzatore Emanuele Scamardella, promotore dell’iniziativa: «Sono molto orgoglioso di essere qui sul campo dei Los Angeles Clippers durante la settimana degli Oscar. Subito dopo la partita NBA è stato il nostro turno di giocare. In campo c’era un mix di italiani, italoamericani e americani, tutti rappresentanti di una stessa comunità. Il nostro obiettivo è esportare questo modello di comunità costruita intorno allo sport e alla salute. In questa occasione, infatti, abbiamo anche offerto alla comunità la possibilità di effettuare screening sanitari gratuiti grazie alla collaborazione con Campus Salute». Il debutto dell’Italy-America All Star Game all’Intuit Dome rappresenta così un nuovo e significativo tassello nel percorso di consolidamento della comunità italiana e italoamericana negli Stati Uniti, aprendo una nuova stagione in cui lo sport si conferma uno strumento centrale per rafforzare il dialogo e la collaborazione tra Stati Uniti e Italia.
