Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 8 maggio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Nba, LeBron non basta ai Lakers: i Thunders volano sul 2-0 nelle semifinali© APS

Nba, LeBron non basta ai Lakers: i Thunders volano sul 2-0 nelle semifinali

La stella di Los Angeles gioca la 300esima gara nei Playoff. Anche Detroit va sul doppio vantaggio su Cleveland
2 min
TagsNbalebron

Senza Luka Doncic i Lakers vanno ko sul campo degli Oklahoma City Thunders, che si impongono 125-107 e si portano sul 2-0 nella serie (al meglio delle sette gare) delle semifinali della Western Conference Nba. Una brutta sconfitta per i Lakers, chiamati ora alla rimonta nelle successive sfide (gara tre si disputerà il 10 maggio).

LeBron tocca quota 300 nei Playoff

A Los Angeles non è bastato LeBron James, che ha disputato la sua gara numero trecento in carriera nei Playoff. Il fuoriclasse ha messo a segno 23 punti e 6 assist. Ancora meglio ha fatto Austin Reavers con 31 punti. I Thunder sono stati trascinati da un super Shai Gilgeous-Alexander, MVP in carica, e autore di ben  22 punti

Detroit avanti 2-0 su Cleveland

Anche i Detroit Pistons, primi nella Eastern Conference, sono in vantaggio per 2-0 dopo la vittoria casalinga per 107-97 sui Cleveland Cavaliers. Per Cade Cunningham doppia doppia da 25 punti e 10 assist. Tobias Harris e Duncan Robinson aggiungono 21 e 17 punti. Sponda Cavs, Donovan Mitchell ultimo a mollare con 31 punti e 6 rimbalzi.

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di NBA

Da non perdere

Playoff Nba, Oklahoma e Detroit okPolonara si ritira dal basket

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS