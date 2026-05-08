Nba, LeBron non basta ai Lakers: i Thunders volano sul 2-0 nelle semifinali

LeBron tocca quota 300 nei Playoff

A Los Angeles non è bastato LeBron James, che ha disputato la sua gara numero trecento in carriera nei Playoff. Il fuoriclasse ha messo a segno 23 punti e 6 assist. Ancora meglio ha fatto Austin Reavers con 31 punti. I Thunder sono stati trascinati da un super Shai Gilgeous-Alexander, MVP in carica, e autore di ben 22 punti

Detroit avanti 2-0 su Cleveland

Anche i Detroit Pistons, primi nella Eastern Conference, sono in vantaggio per 2-0 dopo la vittoria casalinga per 107-97 sui Cleveland Cavaliers. Per Cade Cunningham doppia doppia da 25 punti e 10 assist. Tobias Harris e Duncan Robinson aggiungono 21 e 17 punti. Sponda Cavs, Donovan Mitchell ultimo a mollare con 31 punti e 6 rimbalzi.