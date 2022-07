Reyer Venezia, colpaccio nel reparto esterni: Willis è ufficiale

VENEZIA - Colpaccio in entrata per la Reyer Venezia: gli oro-granata ufficializzano l'ingaggio dell'ala forte Derek Willis, nell'ultima stagione in Spagna, alla Joventut Badalona che, ironia della sorte, sarà una delle avversarie della Reyer nel gruppo A di Eurocup. È lo stesso club veneto ad annunciare il nuovo arrivo con un comunicato sui propri canali ufficiali: "L’Umana Reyer comunica con soddisfazione di aver sottoscritto l’accordo con Derek Willis, ala forte di 206cm proveniente dalla Joventut Badalona. Nato il 21 giugno 1995 a Louisville, in Kentucky, Willis si forma cestisticamente prima alla Bullitt East Chargers High School e poi all’University of Kentucky dove disputa per quattro anni di fila il torneo NCAA. Nell’estate 2017 gioca la Summer League con i Detroit Pistons prima di disputare la G-League con i Grand Rapids Drive, mentre nel 2018 gioca il suo primo campionato in Europa con i tedeschi del BC Goettingen. Nella stagione 2019/20 veste la maglia del Ratiopharm Ulm con cui gioca in quintetto 28 partite di campionato (8.6 punti e 5.2 rimbalzi) e 9 di Eurocup (10.4 e 5.4 con il 57.1% da 3 e il 90.9% ai liberi). Nell’annata successiva fa parte del roster dell’Happy Casa Brindisi con cui debutta in Italia giocando 31 partite (11 punti e 8.3 rimbalzi, secondo nella Lega in questa statistica) e in Champions League (10.3 e 5.3). Nella stagione appena conclusa Willis veste la maglia di Badalona in 40 partite di Liga ACB (9.6 punti e 4.8 rimbalzi con il 55.7% da 2 e il 43.9% da 3) e 19 di Eurocup (9 punti e 5.6 rimbalzi con il 58.7% da 2 e il 41.7% da 3)". L'ex giocatore rivelazione della Happy Casa Brindisi nella stagione 2020/21 (10,7 punti e 8,1 rimbalzi di media a partita) arriva in Veneto con una stagione di ritardo, visto che il presidente oro-granata Federico Casarin non era riuscito, la scorsa estate, a uscire dal contratto con Austin Daye.