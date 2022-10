Basket, la Virtus Bologna sbanca Sassari e vola in vetta. Brescia ko

SASSARI- Sulle ali dell'entusiasmo per la strepitosa vittoria in Eurolega a Madrid contro il Real, la Virtus Bologna sbanca Sassari, passando in Sardegna con il punteggio di 74-69 e issandosi momentaneamente sola in vetta alla classifica a punteggio pieno davanti a Tortona. Nell'anticipo della 5ª giornata, le V-Nere di Scariolo vincono di squadra, con Cordinier miglior marcatore con 13 punti. Non bastano ai sardi i 12 messi a segno da Onuaku. La stanchezza più dell'entusiasmo invece per Brescia, che dopo l'impresa con l'Ulm in Eurocup cade in casa contro Pesaro, che si impone nel finale per 98-97.