Eurocup, impresa Brescia: Ulm ribaltato all'overtime 98-90

ULM (Germania) - Splendida vittoria per la Germani Brescia in Eurocup contro i tedeschi dell'Ulm, rimontati e sconfitti dopo un tempo supplementare per 98-90. Secondo successo su tre match per la squadra di coach Magro, che in Germania soffre le pene dell'inferno nei primi due quarti, ma che resta sempre aggrappata alla partita e che nel finale trascina la sfida all'overtime. Senza storia il tempo supplementare, con i lombardi che prendono in mano la partita e si impongono con un parziale di 15-7 che lancia Brescia al terzo posto del Gruppo A, dietro Bourg e Joventut. Della Valle con 17 punti, miglior marcatore della Leonessa in una serata da ricordare.