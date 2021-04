I 20 club che valgono di più al mondo: comanda il Barcellona

Il Barcellona ‘riscatta’ il ko nell’ultimo Clasico spodestando il Real Madrid dalla vetta dei 20 club più preziosi al mondo. La classifica stilata da Forbes premia i blaugrana con un valore di 4,76 miliardi di dollari: a seguire la società di Florentino Perez (4,75 miliardi) e il Bayern Monaco (4,215 miliardi). Le venti società in graduatoria hanno un valore in crescita del 30% rispetto all'ultimo ranking pubblicato due anni fa. E questo nonostante un calo nel fatturato medio del 9,6%. Prima italiana in classifica la Juve, undicesima e il cui valore viene stimato in 1,95 miliardi, in crescita comunque del 29% rispetto a due stagioni fa. Poco più sotto l'Inter, 14esima (743 milioni, +11%), e il Milan, 16esimo (559 milioni, -4%), che precede la Roma 17esima (548 milioni, -12%).