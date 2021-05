Mondiali ogni due anni, Infantino 'apre': "Serve una mente aperta"

ROMA - Clamorosa apertura da parte della Fifa, che non esclude la possibilità di organizzare i Mondiali di calcio ogni due anni anziché ogni quattro. Ad 'accarezzare' questa storica innovazione è Gianni Infantino: "Dobbiamo studiare cosa possiamo fare per stimolare il calcio e avere una mente aperta - ha detto a riguardo il presidente al termine del 71° Congresso della federazione internazionale (svoltosi da remoto) -. Sappiamo cosa rappresenta la Coppa del Mondo, dobbiamo capire come può inserirsi nel calendario internazionale. I tifosi vogliono vedere eventi più importanti e la priorità sarà sempre data all'aspetto sportivo e non commerciale". L'idea è stata proposta da Arsene Wenger, ex manager dell'Arsenal e attualmente 'Head of Global Football Development' della Fifa. E Infantino non teme che un Mondiale biennale possa perdere attrattiva verso i tifosi: "Un esempio che abbiamo è la Champions League, che si gioca ogni anno e che continua ad essere seguita dai fans".