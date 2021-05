Napoli, addio a Fabian Ruiz o Koulibaly: dipende dalle offerte

NAPOLI - Poi chi l’ha detto che devono essere «pochi, maledetti e subito»? Perché in quest’anno che s’annuncia egualmente doloroso, senza i cinquanta milioni di euro che sembravano ormai in attesa di essere accreditati sul conto corrente, le esigenze crescono e gli impegni restano le stesse: c’è un monte-ingaggi che oscilla intorno ai cento milioni di euro , spiccioli più o centesimi in meno, sono evaporati nel nulla, in un’ora e mezza o nelle precedenti nove sconfitte (fate un po’ voi), i diritti televisivi della Champions e il «Market pool» e c’è un organico egualmente da mille e una notte, che ha contratti avvolti nell’oro. E dunque, qualcosa dovrà pur succedere, per esempio intervenire, andando a tagliare qua e là, provando a rimettere assieme il tesoretto del passato - incassi post datati di vecchie cessioni - e comunque assecondare i desideri inconfessabili di qualche star.

Facile a dirsi, però a farsi: Kalidou Koulibaly, che ha chiesto al Napoli un appuntamento per capire, rimane il pezzo pregiato che può consentire di acquisire liquidità. La sua quotazione non ha mai subito flessioni, neanche l’età (trent’anni tra un mese) gli toglie valore: ma in questo momento di riflessioni, è ancora presto per perdersi tra gli intrecci internazionali, che prima o poi riemergeranno. Koulibaly era stato virtualmente ceduto al Manchester United appena nel 2018 e ora quei centotto milioni di sterline rischiano di trasformarsi in rimpianto, come accadde per Allan. Ma l’estate diventerà inevitabilmente la sua.

La strategia del Napoli su Fabian Ruiz e Koulibaly

Fabian Ruiz, 30 milioni per strapparlo al Betis di Siviglia tre anni fa, può portare sessanta milioni di euro, dieci in più di quanto ha offerto l’Atletico Madrid nello scorso settembre e sul suono della sirena, quando ormai il Napoli non avrebbe avuto più tempo per guardarsi intorno e inseguire un sostituto alla sua altezza (o quasi). Gli spagnoli non hanno smesso di seguire la «furia rossa» del centrocampo azzurro, che piace - e tanto - anche al Psg: ma l’idea, attualmente, è di privarsi soltanto di uno tra Fabian Ruiz e Koulibaly, a meno che non sia indecente far fi nta ancora di niente dinnanzi a proposte assai seducenti come lo fu quelle di un passato anche assai recente.