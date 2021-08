Diretta Juve-Atalanta ore 20.30: dove vederla in tv e probabili formazioni

TORINO - Amichevole di lusso all'Allianz Stadium di Torino , con in campo due sicure protagoniste del prossimo campionato, oltre che dei gironi di Champions League: la nuova Juventus tornata sotto il timone di Max Allegri e l'Atalanta di Gian Piero Gasperini. Entrambe le squadre sono reduci da una sconfitta : i bianconeri, dopo aver superato Cesena e Monza, sono stati battuti 3-0 dal Barcellona nel Trofeo Gamper, i nerazzurri sono caduti 2-0 con il West Ham (in precedenza avevano passeggiato con l'Albino Gandino, pareggiato col Maccabi Bne Raina e vinto 2-1 con il Pordenone).

Juve-Atalanta, dove vederla in tv e streaming

L'amichevole tra Juventus ed Atalanta sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky, sui canali Sky Sport Uno, sul 252 del satellite o sulle piattaforme streaming SkyGo e Now. In alternativa, sarà possibile seguire la cronaca testuale del match live sul nostro sito.

Juve-Atalanta, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Ramsey, McKennie; Chiesa, Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Lovato, Demiral, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pasalic; Ilicic, Muriel. All. Gasperini.