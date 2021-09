Totti e il furto sulla tomba di Guerini: "Vergognosi!"

ROMA - Di fronte a certi gesti vili e vergognosi non esiste derby e anche due simboli di sponda opposta come Francesco Totti e Ciro Immobile parlano con una sola voce. Ecco così che dopo il capitano della Lazio anche l'ex numero dieci della Roma esprime sui social il suo sdegno per il furto dei cimeli e dei ricordi di Daniel Guerini, trafugati dalla tomba del giovane talento laziale tragicamente scomparso in un incidente stradale lo scorso marzo.